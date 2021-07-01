前國民黨主席朱立倫提出公投不在籍投票可能性，中選會副主委陳朝建認為沒有法源依據。朱立倫1日受訪說，全世界已有115個國家都能不在籍，「難道我們比他們差嗎？」他更說很訝異，因為「陳教授過去長期主張不需要法源」。

朱立倫表示，台灣台灣的民主走到今天，而全世界115個國家都能夠不在籍投票，「我們為什麼這麼沒有信心？」他說明，美國投票的時候有各種不在籍方式，台灣周邊日本、韓國都一樣，「難道我們比他們差嗎？或者是我們不如美國這麼多嗎？」

他又說，陳朝建的說法更讓他訝異，因為「陳教授過去長期主張，不需要法源。」朱立倫表示，透過戶政系統，大家上網安排，就能不在籍投票，為什麼一定要舟車勞頓，不但浪費車錢，又不安全。他說，不在籍投票，可以省車錢，又可以護安全。

他舉例，若住在桃園、新北市，戶口在高雄，一定要回去投票嗎？可以透過戶政簡單解決的問題，一定要人家跑一趟，「沒意思。」