台東觀光夜市1日起有條件復業，不少攤商開心備料。（蔡旻妤攝）

台東觀光夜市1日起有條件復業，不少攤商開心備料。（蔡旻妤攝）

台東市正氣路觀光夜市1日起有條件恢復營業，有意設攤的商家一早著手備料；據了解，正氣路觀光夜市總計120多攤，經討論後，目前有45攤願意設攤，一早羅姓攤販邊切水果開心表示，等了1個半月，終於可以賺錢了。

不少攤販今天一早就著手開始備料，有攤商閒置月餘的生財工具拿出來曬太陽，也有人趕緊沖洗、擦拭、整理攤位，攤商邊削木瓜邊說，很久沒出來做生意了，雖然客人可能不會太多，但總是不無小補，不少攤商臉上終於嶄露笑容。

正氣路觀光夜市配合政府防疫，自5月16日起暫停營業，但隨著三級警戒延後，1個半月以來，攤商生計大受影響，有鑑於北市、高雄有夜市重新營業，台東攤商紛紛喊話希望恢復營業。

縣長饒慶鈴於昨日防疫記者會中宣布，台東正氣路、四維路兩夜市可「有條件恢復營業」，包括2分之1攤位營業，營業容留人數管制、分流管制、實聯制登記、戴口罩及量體溫，一律外帶、禁邊走邊吃等。

「能做多少算多少，至少有收入。」陳姓攤販說，停業期間收入歸零，更未符合資格申請政府補助，家裡開銷真的快沒了，好不容易等到恢復營業，有錢進來就好。另攤販表示，現在仍處於疫情期間，知道不太會有遊客人潮，但起碼「有擺攤就有希望」，也呼籲大家買東西別忘了配合防疫。

觀光夜市促進協會常務監事羅永豐說說，正氣路總計120攤，扣除娛樂性質後約有96攤，經過討論後，目前有45攤願意設攤，大家都很期待復業。