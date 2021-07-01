後龍驚傳母子雙屍命案 印尼婦與4歲兒子陳屍臥室 11:452021/07/01 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 後龍驚傳母子雙屍命案，印尼婦與4歲兒子陳屍臥室。(翻攝自後龍分駐所臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣後龍鎮傳出母子雙屍命案。1名40歲印尼籍婦人遭同鄉先生發現，與4歲4歲大的兒子，陳屍在家中臥房內，警消到場後，母子兩人已呈現屍僵，經初步鑑識，現場並無打鬥痕跡及外力侵入跡象，但卻有人為加工傾向，今天檢警將進行相驗，以釐清母子兩人死因。 丈夫向警方表示，妻子領有身心障礙手冊，平時負責在家照顧小孩。自己白天都在外面上班，但兩人感情良好，並無爭吵，不知道為何會發生異狀，目前警方也將積極釐清死因。 【4死惡火】33歲未婚勇消倒臥旅館浴缸 隊員忍慟跪地輪流CPR搶救 【4死惡火】彰化地標四度遭火焚 閒置15年重翻身又遇最慘火劫 #兩人 #母子雙屍命案 #陳屍 #4歲 #母子 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 混血名模帶兒戲水 綁帶洩半球曬美背跳水險走光 16:402021/06/30 娛樂 頭一遭 鳳山群聚大樓一夕封樓 陳其邁「痛苦的決定」 04:102021/07/01 焦點要聞 只要72歲都可搶 新北莫德納還剩4萬劑 預約到晚上10時 11:272021/07/01 生活 確診揪出5歲「黑戶寶寶」 社會局證實：治療完成將協助後續事宜 11:292021/06/30 社會 嘉縣莫德納開打 72至74歲縣民限定 04:102021/07/01 地方新聞 美國壓境溫網 雙詹拿到東奧門票 04:102021/06/30 運動天地 疑報復警官遭暗殺 海地首都槍戰15死 11:102021/07/01 國際 梅蘭妮亞渴望怒嘆無緣 美新任第一夫人吉兒手到擒來 00:012021/07/01 國際 韓戰機研發商遭駭客入侵 新一代KF21戰機設計圖或已外洩 23:212021/06/30 軍事 高雄街頭兇殺逮2嫌 死者涉毒品交易糾紛慘喪命 09:522021/07/01 社會 趙麗穎恢單爆高富男瘋狂追求「願接受孩子」她狠拒原因讓人心疼 16:342021/06/30 娛樂 李蒨蓉結婚17年因疫情釀婚變 她鬆口：同床異夢多年難受 08:572021/07/01 娛樂 《國際社會》韓疫情加溫 每日新確診數飆逾2個月新高 15:242021/06/30 財經 社會熱門新聞 女漫畫家與夫含兒子小GG 稱「口感像粉腸」惹怒民眾狂檢舉 - 社會 【4死惡火】勇消陳志帆招魂擲三次才允杯 父慟：家屬要真相 - 社會 銓敘部司長確診 法官妻子有接觸史快篩陽性 - 社會 【4死惡火】勇消陳志帆氧氣用盡殉職 同袍捂臉痛哭照令人心碎 - 社會 【4死惡火】「煙很燙很黑」 彰化防疫旅館老闆疑人為縱火釀災 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。