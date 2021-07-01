苗栗縣後龍鎮傳出母子雙屍命案。1名40歲印尼籍婦人遭同鄉先生發現，與4歲4歲大的兒子，陳屍在家中臥房內，警消到場後，母子兩人已呈現屍僵，經初步鑑識，現場並無打鬥痕跡及外力侵入跡象，但卻有人為加工傾向，今天檢警將進行相驗，以釐清母子兩人死因。

丈夫向警方表示，妻子領有身心障礙手冊，平時負責在家照顧小孩。自己白天都在外面上班，但兩人感情良好，並無爭吵，不知道為何會發生異狀，目前警方也將積極釐清死因。