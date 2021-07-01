據住展雜誌統計，今年上半年預售屋建案數占整體建案數逾七成，反觀新成屋建案數占比不到三成；若以推案量計算，則預售屋案量占比飆破八成，新成屋案量占比低於二成。住展雜誌研發長何世昌表示，縱使「預售屋實價登錄2.0」、「房地合一2.0」於今年7月1日上路，外界預期今年預售屋推案比例將大幅減少，但實際上預售屋仍是推案主流，而且比例還呈現逐年攀升趨勢。

何世昌認為，雖然7月上路的新制對預售屋不利，再加上營造成本飆漲衝擊，部份建商改為「邊建邊售」或「先建後售」，預售案量占比也許會因新制稍微下降，但若疫情趨緩後買氣復甦，預售案為推案的主流態勢就不會改變。

住展雜誌統調查指出，近年預售屋建案比例呈現逐年上升的趨勢；若以推案量計算，2019年上半年預售屋案量占比僅約59.8％，2020年同期上升至69.5％，今年同期更一舉突破八成至82.9％，年增逾十三個百分點。

預售屋案量比例逐年上揚，一方面是景氣復甦速度快，成屋來不及興建，導致成屋推案量與比例急降，另一關鍵在「景氣愈好，建商推預售意願愈高」。由於房市多頭時，消費者普遍看漲房價，進場意願上升，而建商等不及房子蓋好後才賣，為了搶食買氣便紛紛推搶預售屋，先建後售的建商因此成為少數。

北台灣各縣市中，以台北市預售屋案量的占比最高；北市今年上半年總推案量約1057億元，其中預售屋案量為942.2億元、占比約89.1％，而新成屋案量僅114.85億元、占比約10.9％。

何世昌分析，台北市預售屋案量與成屋差距極為懸殊，主因除了與消費者對預售的接受度高之外，更與台北市針對建商課徵「囤房稅」息息相關。自從北市對成屋建案開徵囤房稅後，建商為了避開重稅遂陸續退出成屋市場，過去習慣推成屋的建商也改推預售，導致預售屋案量比例居高不下。