新北市政府昨開放線上預約疫苗施打，網頁卻塞到爆引發民怨，市長侯友宜今（1日）表示，網路預約在一個時間裡面，突然湧入100多萬人次，造成網路塞車，經過1整天網路系統已逐漸順暢，此外，電話預約也能及時協助長者做好登記。

侯友宜說，新北市的疫苗接種有2個方式，一種方式是網路預約，另一種有些長者不會用網路，可以打電話到區政來服務協助預約，兩個系統同時啟動。

針對網路塞車，侯友宜說，因為這一次施打莫德納疫苗，很多長者很擔心打不到，尤其有75歲以上的長者，又回頭來想打莫德納，市長都很歡迎，所以很多的網路預約在一個時間裡面，突然湧入100多萬人次，造成網路塞車。

侯友宜說，經過昨天1整天，網路系統逐漸順暢，電話預約也及時協助長者做好登記，所以到現在為止網路都非常的順暢，到今（1日）還有3萬5000劑，還可以等著大家來做施打。

侯友宜強調，市長常常說一句話，長者施打疫苗一定要讓他們安心打得到，所以年齡到了，時間到一定打得到，大家安心，市長一定讓大家打得到，大家按照順序跟步驟來做，大家安心，疫苗一定讓長者能夠打得到。

侯友宜也說，現在的網路我們這個系統，是新開發的系統，可以容納更多人在做網路預約，到目前為止只要2至3分鐘上網就可以訂得到，一切非常的順暢。所以到今（1日）上午已經預約成功將近7萬3000劑，還有3萬5000劑，所以大家不用急，到今天晚上10時都可以預約。