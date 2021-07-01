新冠疫情來勢洶洶，衝擊台中市百工百業，為協助在地零售業與伴手禮業者在疫情中站穩腳步、進行數位轉型，台中市工商發展投資策進會辦理連續6場線上免費電商系列講座，深獲學員好評；工策會將於2日與7日再加碼舉辦兩場課程，邀請電商權威玉山網商協會秘書梁家興、久久津乳酪本舖創辦人黃威達擔任講師，上課陣容堅強、內容紮實，歡迎在地業者報名參與。

工策會表示，工策會自6月16日至7月1日舉辦連續6場線上免費電商系列講座，其中「傳統零售業電商輔導方案」透過Google meet軟體進行線上視訊教學，原預計招收30名學員，為滿足在地業者迫切電商轉型的需求增額招生，平均每場線上課程參與人數達120人；另6月23日「疫情中如何善用團購，掌握潛在市場機會？」課程更達144人同時在線上課，報名人數大爆滿。

「我們聽見業者的心聲了！」工策會總幹事黃于珊說明，即使加碼招生仍舊收到許多業者來訊表示報名額滿，希望工策會能再開設相關電商講座，因此工策會與台中市電腦公會合作，再加開兩場線上課程，由台中市電腦公會大力贊助，擴充Google meet上課人數，期盼能最大化幫助在地業者學習活用數位工具，挺過疫情寒冬。

工策會強調，根據6場講座課後回饋問券，多數學員希望能學習更多關於社群行銷、品牌建立等課程，因此7月2日及7日下午2時至5時，將加碼開設「疫情中電商如何存活？」與「從行為經濟學掌握所有的生意機會」兩堂免費線上課程，每場次招收250人，額滿為止，歡迎在地傳統零售業者與伴手禮業者踴躍報名參與。