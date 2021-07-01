航警局去年在一個大陸進口台灣的包裹中查獲60顆鴨蛋，循線查出是台北謝姓女子訂購，遂依違反《動物傳染病防治條例》禁止輸入之檢疫物罪嫌送辦。謝女否認犯行，辯稱她訂的是台東鴨蛋，不知道為何是從大陸寄過來，台北地檢署採信，依罪嫌不足處分謝女不起訴。

航警局移送指出，大陸地區屬我國農委會公告的動物傳染病疫區，非經主管機關許可，不得擅自輸入檢疫物，謝女卻在2020年7月14日，被查獲從大陸輸入淨重3公斤的大陸鴨蛋60顆。

謝女承認有買鴨蛋，供稱是在臉書看到屏東鴨蛋的廣告，與賣家聯繫後，賣家告知是貨到付款，因此訂了60顆鴨蛋，賣家還送6個蛋黃酥，總價值1850元，但到貨當天只有收到蛋黃酥，因此打電給貨運退費，完全不知道鴨蛋是大陸來的。

檢察官認為，如果謝女有意違法輸入鴨蛋，應該不會用自己的本名及真實地址申報輸入，且無法證明謝女主觀上知道鴨蛋是來自大陸，遂依罪嫌不足處分不起訴。