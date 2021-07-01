高雄市1名已婚的林姓男子，連續在6月21日和22日夜間，公然在大寮區馬路上全裸溜鳥，還做出猥褻動作；警方獲報，查出是林男所為，林聲稱和朋友打賭才脫光上街，但卻說不出和誰打賭，且事發時沒人在旁，警方認為林男說詞狡辯，訊後依妨害風化罪嫌送辦。

林男連續2晚全身脫光在大馬路上露鳥進行猥褻動作，被警方查獲送辦。（讀者提供／石秀華高雄傳真）

高市林園分局大寮分駐所警方6月22日晚間10時30分許，接獲民眾報案指稱，有男子全身脫光光在光明路二段閒晃，還不時做出猥褻動作，警方獲報趕抵，人已不知去向；未料，6月23日晚間8時，同樣身型的男子又出現在華中路上全裸露鳥，警方鎖定車號後「以車追人」。

警方後來查出車主是1名台中人，但車子已交由39歲的林姓男子使用，林男日前和妻子返回高雄娘家居住；警方27日通知林男到案說明，林男聲稱，當時因和朋友打賭「敢不敢脫光衣服上街」，一時好玩才照做。

但警方查出林男到案後，不僅說不出和誰打賭，露鳥時身旁也沒人，加上案發時，林男先把車停好後，脫光衣服下車，不停來回走動後，又做出一些猥褻動作，妨害風化犯行明顯，訊後將林函送法辦。