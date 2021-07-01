行政院會後記者會

慈濟基金會有意捐贈500萬劑德國原廠BNT疫苗，希望比照台積電、鴻海永齡基金會，獲得政府授權向原廠或代理商洽購。對此，行政院發言人羅秉成今(1日)在行政院會記者會說明，經過評估後，將循台積電、鴻海永齡基金會捐贈模式，成立慈濟基金會採購疫苗專案，並參考台積電、永齡基金會做法，密切推動疫苗捐贈專案。

羅秉成指出，慈濟基金會於6月23日提出申請洽購疫苗案，表達有意願採購疫苗捐贈政府，6月26日總統也和證嚴上人視訊，指揮中心於6月28日邀請基金會執行長交換意見，我也出席代表，再次感謝慈濟善舉，該次會議有相當共識，要合作促成，緊接著基金會跟我們有密切溝跟協調通，也提供相關資料，經評估後，決定循台積電、永齡基金會的採購捐贈專案方式，成立慈濟的採購捐贈疫苗專案。

羅秉成說，慈濟基金會疫苗採購案，會就專案進行，也會參考台積電、永齡先行的採購專案經驗跟做法，緊密共同推動。