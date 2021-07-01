張厚台現場使用販賣機點餐。（亞東醫院提供）

亞東醫院獲贈自動拉麵販賣機。（亞東醫院提供）

扶田資本與美國自動販賣機新創公司Yo-Kai Express昨日捐贈亞東醫院自動拉麵販賣機，台北市松仁扶輪社、台科大EMBA校友會與科亞企業也愛心響應，提供5000份餐點，讓第一線抗疫的醫護人員在忙碌之餘，也能享用即時現做的熱食。

捐贈儀式由亞東醫院內科加護病房主任張厚台、護理部主任周繡玲代表接受，張厚台現場立刻點了黑蒜豚骨拉麵，從點餐到取餐僅需短短45秒，對於分秒必爭的醫護人員而言，24小時運轉的無接觸式自動拉麵販賣機超級暖心又暖胃。

亞東醫院表示，對比傳統由餐廳服務人員製作與親自送餐給消費者，全自動並且零接觸的販賣機成了疫情期間減少感染風險的最佳解決方法，也解決醫護人員在辛苦抗疫過程中「食」的問題。

自動販賣機的觸控螢幕使用經美國EPA認證的抗菌膜，自動販賣機內的食品也經過ISO22000及HACCP認證，同時省去控管食材的人力與時間成本，讓醫護人員能夠吃完再安心上工。