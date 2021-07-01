鳳凰城太陽建隊於1968年，長達53年的隊史當中曾在1976與1993年兩度晉級總冠軍賽，然而這些年來太陽積弱不振，11年未曾晉級季後賽。然而，這些窘境都在本季有了改善，尤其是頂級後賽保羅加盟後華麗蛻變，今天保羅狂砍41分，隻手帶領太陽130比103擊潰快艇，西區決賽4比2勝出，相隔28年再次取得爭奪總冠軍的門票。

太陽今日遠征洛杉磯，原本以為擁有主場優勢的快艇能將戰線扳成3比3，沒想到賽事開打後就變了調，鳳凰城大軍在保羅、戴文布克、艾頓等人的領軍下打出一波波的強悍攻勢，打完前三節取得14分領先。

比賽來到決勝節，太陽卯起來打，憑藉22比9的攻勢徹底摧毀了快艇士氣，同時也將勝負天平完全傾向鳳凰城，贏得漂亮一仗。

保羅此役手感發燙，24投16中，豪取41分，包含7顆三分球，外加8助攻、4籃板、3抄截。保羅賽後表示，這是一個不可思議旅程，但接下來還有最後一個系列賽要打，我們必須全力以赴，為了隊史首冠而努力奮戰。

除了保羅外，戴文布克貢獻22分、7籃板、4助攻，克勞德19分、5籃板，艾頓16分、17籃板、2阻攻。

太陽在1993年靠著凱文強生、「惡漢」巴克利聯手闖進總決賽，今年倚仗戴文布克、保羅與選秀狀元艾頓聯手，奪得隊史第3座分區冠軍，相隔28年再次取得圓夢機會。

快艇馬可斯莫里斯26分、9籃板，保羅喬治21分、9籃板，雷吉傑克生13分、8助攻、4藍板，考辛斯12分，貝弗利11分。