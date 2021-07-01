疫情持續三級警戒，但主要商圈的一樓店面，租賃面臨停滯，尤其西門町商圈，市場專家形容已儼然成為重災區，預料店租將持續下探。

戴德梁行今（1）日舉辦2021年第二季商用不動產市場季報公布線上記者會，戴德梁行董事薛惠珍表示，延續第一季度的市場氛圍，本季台北市A級辦公大樓整體空置率為3.4%，較上季下降0.4個百分點，再探10年新低。

其中，拜台灣人壽中山大樓大面積去化約1890坪之賜，西區空置率再次下探4.7個百分點為最多，來到5.7%，其餘各區空置率僅微幅變動。五月中旬疫情警戒升級，企業以異地辦公、分流上班或居家工作因應，目前尚未有退租效應。

薛惠珍表示，由於需求持平，台北市A級辦公大樓整體租金水準與上季相同，全市平均租金為每月每坪2610元。以信義區每月每坪3210元為最高，敦南區每月每坪2420元次之。此波疫情來勢洶洶，企業搬遷計畫步調趨緩，租賃活動以續租居多，租金趨於平穩。

薛惠珍表示，全球仍備受新冠疫情威脅，台灣亦於本季升級防疫警戒。值疫情大環境不穩定之際，辦公大樓需求尚未見明顯衝擊，惟跨國企業多機動調整全球營運布局，續採觀望態度，搬遷計畫評估普遍延長，預估租金漲幅力道將見趨緩。

薛惠珍表示，五月受疫情影響，綜合百貨零售業的營業額比去年減少28％；在租金方面，這一波疫情無法進行現地調查，但看不出實質空置率，因為很多商店都歇業、店休；另外連鎖便利商店重返忠孝商圈，疫情受傷最重，則在西門商圈，可謂重災區，租金持續下探。

薛惠珍表示，在此波疫情重創零售業之下，商圈店面租賃將呈現停滯狀態。百貨公司及購物中心藉由縮短營業時間，並延續去年疫情當下積極部署數位轉型，開創新版圖，試圖搶進各據勢力的現有電商平台，將使零售電商銷售競爭更形激烈。

就商用不動產市場方面，上半年成交量達740億，貢獻最大是第一季，其中廠辦和辦公佔比達76％。

就成交區域來說，有高達51％，都成交在台北市。

前十大交易案，幾乎都由廠辦大樓領軍，光是前三大交易案就囊括29.4％的成交額。

薛惠珍表示，疫情衝擊到海嘯第一排的旅館，若有都更或危老題材、地段不錯，往往都會出現潛在買家評估；另外資料中心，則是疫情下較受青睞的產品。