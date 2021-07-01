國民黨今天偕同幼兒園、補教業者召開視訊記者會，為避免出現園方退場、家長退園、教師失業等三輸窘境，呼籲教育部加速紓困補助審查程序，且不應設下關卡阻擋紓困，否則將引發倒閉潮，另補教業者與家長都希望能微解封讓學生補課，但前提是要將補教業列入第7類疫苗接種對象。

國民黨文傳會主委王育敏表示，三級警戒已經一個多月，幼教業、補教事業自5月中宣布停課後，面對「停課不停班」政策，多數私立幼兒園、補教業被迫空轉，人事費用、營運費用卻仍然相當龐大，業者選擇盡速退場、紛紛迎向倒閉潮，疫情持續下去，恐怕影響不及於此。

王育敏指出，根據私幼總會祕書處統計，以新北市804間私幼為例，有7成將雜費歸類在月收中，其中包含設備、房租、廚工、司機、維修等管銷項目，將月費退還家長後，6月至7月就有7成業者、約500多間幼兒園收不到雜費，根本發不出教職員工的薪資，遑論房租等其他營運成本。

王育敏說，但教育部僅提供5月至7月每人至多4萬元的部分薪資補貼，平均1個月補貼1萬3千元，完全沒有考量支出項目的複雜度與高昂營運成本，且申請紓困補助與貸款的手續、條件複雜，使業者們遲遲無法獲得即時援助，進而導致家長、老師、幼兒園三方在自主權衡下，出現了園方退場、家長退園、教師失業的惡性循環。

中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲表示，教育部把對教師補助和園所補助綁在一起，但教師有投保勞保與就業保險，應回歸勞動部研議1萬元補助，呼籲不要剝奪教師受補助權益。至於教育部補助機構補助部分，依照人數每人至多4萬元，至今三級警戒延長至7月12日，補助金額等同杯水車薪。

中華幼兒教育協會理事長蘇傳臣無奈表示，教育部要求須具幼兒園6月至7月和家長收費方式，才能申請紓困補助，但幼兒園沒有和家長收錢，卻被家長指控孩童沒去機構卻要繳費，造成家長與機構矛盾對立。

中華民國補習教育事業協會理事長謝智芳批評，閣揆蘇貞昌說紓困從寬從速從簡，實質上卻是得過五關斬六將，教育部設下登錄員工資料、送件後補資料、初審、複審等4大關卡，預估9月紓困補助若未入帳，2成小型補習班將倒閉。台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡指出，不少補教業者與家長希望補課，要求將補教業列入第7類疫苗接種對象。

因此，國民黨呼籲，紓困補助應簡化繁複紓困、貸款流程，盡速發放，納入老師、教保人員數，依師生比例增加各家補貼額度；放寬融資條件，現行融資額度應排除與紓困無關貸款額度，利率應由教育部直接分擔利息支付；疫情若延長，應協助鬆綁人事費用規範，提供業者與教職員工自主協商空間；教育部應比照其他行業，協助降低房租收費。