美國金融業監管局（Financial Industry Regulatory Authority, FINRA）周三宣布與羅賓漢（Robinhood）達成和解協議，該線上券商將為其系統全面中斷，以及誤導性的資訊和交易行為支付約7000萬美元罰款。

該和解案是有關於羅賓漢在2020年3月發生的平台故障、在允許客戶下單進行期權交易前缺乏盡職調查，以及向客戶提供融資交易等方面的誤導性資訊。

2020年3月美國爆發新冠肺炎疫情，當月美股在瘋狂震盪下崩跌。

FINRA是監管券商和其註冊代表的一個民間自律組織，該組織表示將對羅賓漢開罰5700萬美元，並命令該股票交易應用程式公司向數千名客戶賠償近1300萬美元。

該組織發布聲明表示，FINRA考量到客戶遭受廣泛而重大的損害，包括數百萬客戶從羅賓漢公司收到虛假或誤導性的資訊、數百萬客戶在2020年3月受到該公司系統中斷影響，以及數千名客戶獲羅賓漢批准進行期權交易，即使這些客戶當時並不適合從事這樣的交易。FINRA並在報告中提到一名透過羅賓漢平台交易的20歲投資人，因不堪巨額虧損而自殺的事件。

根據羅賓漢向美國證券交易委員會提交的年度審計文件，該公司已經預留2660萬美元用於這項和解案，但遠不及FINRA最後開出的罰款。

FINRA執法部門負責人Jessica Hopper表示，這是FINRA有史以來開出最高額的罰款，反映羅賓漢違規行為的範圍和嚴重性。

羅賓漢料將在未來幾個月上市，其估值可望超過300億美元。