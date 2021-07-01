戴德梁行今日舉行第2季房地產市場概況記者會，董事總經理顏炳立說，今年首季房市還很樂觀，但到了5月全數喊停，不過目前土地市場還是很熱，預期下半年房市露孤味，土地市場持續發威。至於是否會有建商或營造廠會因這波疫情有營運上的風險，他則說，疫情影響時間就算有2~3季，對建商和營造廠來說受到的衝擊不大，現在沒有看到建商出現無法撐下去的情形。

疫情是短暫的，只要開始受到控制，顏炳立預期第3季蛋白區剛性需求將會有報復性的消費會出來，2021年六都重劃區的土地及蛋白區的房子仍是市場熱點，等待報復性買盤，Q3~Q4都有科技大廠入駐，房價將再漲10%，依舊是小二、小三產品當道。至於豪宅市場依舊是帶刺的玫瑰孤芳自賞，是少量自用置產價格難漲。

據戴德梁行統計， 2021年第二季土地市場交易量為新台幣669億元，市場表現依舊亮眼，不僅交易量高於近五年平均單季新台幣550億元。台中市及新北市在本季皆有大規模公有土地釋出，在本季總量中佔了新台幣271億元，區域交易單價亦續創新高，最大戰場則為台中市。

新冠疫情自五月中旬急遽升溫，雙北市於五月十五日進入三級警戒，五月十九日更擴大為全國三級警戒。以五月十五日為界，統計四月起至雙北發佈三級警戒日之交易量為新台幣586億元，雙北三級警戒次日起至六月底之交易量則僅有新台幣83億元，十大土地交易合計總金額新台幣393億元則全數在五月上旬之前成交。

乍看之下，三級警戒後之土地交易量看似驟減，惟本季公有土地開標日多訂在四月中旬之前，開標當日標售成績斐然，但當時國內疫情相對穩定，各地方政府更非預期疫情可能趨於嚴重而提前開標日期，故僅屬巧合。以長虹於六月公告以新台幣15.37億元取得士北科住宅土地為例，顯示開發商為取得營建土地之需求不因疫情而受影響，成交單價新台幣245萬元/坪則仍屬正常行情，顯示地主也未因疫情而願意降價求售之跡象。