富豪汽車(Volvo)執行長周三表示，公司正朝向在今年底進行公開上市的方向努力，並已取得良好進展。

執行長Hakan Samuelsson和富豪高層周三列出詳細路線圖，計畫到2030年成為全電動車製造商，至2025年要賣出60萬輛電動車，2026年在歐洲建立一座超級工廠。

在今年稍早，富豪取消了與母公司吉利汽車的合併計畫。吉利在今年三月表示，富豪將探討資本市場的選擇，包括IPO。

Samuelsson最新表示，富豪將繼續與吉利共用汽車結構、燃油動力系統和其他零件；但其指出，兩家公司將保持一定距離，相符合於獨立公司的經營方式。

在周三發布會上，富豪還指出，計畫在未來車輛上配備自駕技術，包括Luminar的光達感測器以及輝達(Nvidia)的運算晶片。

為了下世代電動汽車，富豪汽車正與瑞典合作夥伴Northvolt合作，研製能量更高的新一代電池，並設計成汽車的結構部分。