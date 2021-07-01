防堵Delta病毒株入侵，不僅藍營首長建議入境2篩，連綠營高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦也都主張全面篩檢2次的說法，在昨民進黨中常會上，綠委許智傑也建議要入境2篩，對此，國民黨立委李德維表示，民進黨不講「入境普篩」，是因為之前抹臭人家「普篩仔」，且若實行，那功勞將會記在新北市長侯友宜身上，這是民進黨政府最不樂見的，因此改成「入境2篩」。

針對昨（6月30日）總統蔡英文主持民進黨中執會，中執委之一的許智傑面諫「入境2篩」，而蔡當場裁示請中央流行疫情指揮中心研議一事，李德維今（1日）在臉書發文表示，不能講「入境普篩」，只能講「入境2篩」，是因為之前抹臭人家「普篩仔」，明明是一樣的措施，也非得換個名字保個顏面。

李德維斷定，入境必然普篩，PCR也會降價，因為民意擋不住，民怨止不住，尤其是在侯友宜登高一呼之後，更是有如水銀瀉地，但在昨天民進黨中執會之前，指揮中心若是太早從善如流，那功勞將會記在侯友宜身上，這是民進黨政府最不樂見的。如今許智傑諫言，中執委們附和，蔡總統裁示，這齣「恩出於上」的過場戲走完了，這才能讓民進黨公職民代，綠營側翼名嘴們有些話頭，歌功頌德。

凡是對百姓有利的，李德維直言，自己都贊成，只是將這些套路看在眼裡，又無限感慨，都什麼時候了，這些位高權重者還在算計政治得失，把政治置於防疫之前，如此這般，真的能把事情做好嗎？