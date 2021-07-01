中央流行疫情指揮中心5月中旬將國內疫情三級升級警戒後，衛福部隨即開放醫療院所遠距診療免經申請核備，以期維持社會的醫療量能，卻心理諮商卻被排除，據諮商心理師公會全國聯合會推估全台有5萬民眾的心理諮商受疫情影響被迫中斷，呼籲衛福部應盡速鬆綁遠距諮商相關措施。

勵馨基金會與諮商全聯會呼籲政府，疫情三級警戒期間應立即開放對遠距諮商的限制，回穩心理諮商的服務量能，保障全國人民身心健康的權益，以支撐疫情下社會整體的心理衛生與照顧需求，更應重新檢討合理的遠距諮商法規。

除了學生、一般民眾外，勵馨基金會執行長王玥好表示，勵馨基金會蒲公英諮商輔導中心，服務逾百名的性暴力被害人和個案，諮商也因疫情全部暫停，改以電話關懷，有四分之一的個案因諮商中斷感到焦慮，以及被拋棄；更有近一成生活因疫情受影響、引發創傷反應。

據統計，目前全台有逾204間心理諮商與心理治療所，截至上周為止，僅有19處實際獲衛生局核准能執行遠距諮商，諮商全聯會理事長黃雅羚說，通訊諮商的申請辦法繁瑣、程序冗長，申請通過後又有諸多限制，特別在面對突如其來的疫情升溫，根本難以因應疫情時期緊急且龐大的遠距諮商需求。

勵馨與全聯會在公共政策網路參與平台提議「疫情當前應放寬通訊（遠距）心理諮商限制，研商合理核准作業要點」，希望政府於疫情期間開放已核准在案的心理諮商與治療所、學校、基金會、社福機構…等其他主管機關認可機構能立即執行遠距諮商，並於疫情警戒之後，由衛福部邀集各縣市衛生局與諮商專業團體重新研商部訂「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」，讓每一個有心理諮商需求的民眾都能不被漏接，將傷害降到最低。