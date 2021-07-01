新北市長侯友宜今（1日）上午特地到協助快篩的新店同仁醫院感謝。（新聞局提供）

新北市長侯友宜今（1日）上午特地到協助快篩的新店同仁醫院感謝。（社會局提供）

新北市長侯友宜今（1日）上午特地到協助快篩的新店同仁醫院感謝。（社會局提供）

新北市長侯友宜今（1日）上午特地到協助快篩的新店同仁醫院感謝。（社會局提供）

新北市政府從6月5日成立「到宅快篩隊」，將近一個月共篩檢90戶169人，其中PCR呈陽性者有26人，陽性比率從最早的40％降到15％。新北市長侯友宜今（1）日上午特地到協助快篩的新店同仁醫院感謝，侯友宜表示，因為家內感染比率將近占一半，到宅快篩隊可以阻斷傳播鏈，避免家庭感染惡化，讓家屬清楚知道後續照顧的安排，以安定民心。

社會局長張錦麗表示，到宅快篩隊服務的對象主要是家中有確診被隔離者，但同家內還有年老長者、未成年子女或身心障礙者，因無法獨自到快篩站作篩檢，因此特別提供到宅快篩服務，由同仁醫院和新北市牙醫師公會安排醫師和醫檢師，以2人1組到宅協助。

在服務過程中，有一個李姓家庭，因父親確診後從檢疫所再移至醫院治療，家中僅剩64歲的母親獨自照顧年邁的阿公、阿嬤，因長者有輕微失智症，平時有居家服務員到家協助，但家戶被匡列居家隔離後，居服員暫停，住在外縣市的孫女獲知新北市有快篩隊服務，提出申請。經篩檢結果，母親和阿公、阿嬤3人PCR均呈陽性，而且CT值低顯示具高傳染性，在衛生局協助下立即將3人送醫治療。

侯友宜到同仁醫院慰問快篩隊時，正巧牙醫師范剛信和醫檢師張鵑綺兩人穿著全套防護裝備要出隊，侯友宜感謝兩人的辛勞，尤其對同仁醫院謝院長張澍平在第一時間便協助組成快篩隊特別感謝。新北市牙醫師公會理事長葉建陽表示，公會在疫情嚴峻期間，組成200位醫師志願軍，協助新北市各篩檢站，在疫苗接種時，亦可以支援服務。