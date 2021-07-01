擴大搶攻宅經濟商機，Uber Eats今（1日）宣布率先切入菜市場外送領域，第一波與台北中山、松江、興隆、士東、濱江、新竹竹蓮傳統市場、新竹市果菜批發市場、仁義傳統市場，以及高雄天天新黃昏傳統市場等共9家傳統市場合作，消費者宅在家就能在Uber Eats上選購新鮮食材。此外，7月2日起，Uber Eats與全聯福利中心擴大合作，162家門市支援外送，範圍擴及Uber Eats營運的18個城市，包含澎湖離島。

Uber Eats 30分鐘隨點即送電商平台持續擴大生鮮雜貨外送版圖，過去一年來合作商家數量成長7倍，生鮮雜貨商品數量總數增加到超過6萬項商品，服務覆蓋率達80％。

Uber Eats 台灣新事業副總張祐欣表示，Uber Ears從市調中發現有3成左右民眾習慣去菜市場採買生鮮食材，為成為生鮮雜貨首選平台，Uber Eats決定切入菜市場外送，把消費者最熟悉的新鮮食材好味送到家，並幫助傳統菜市場從Uber Eats平台中找到新客源，增加營收。

三級警戒實施至今，消費者對於Uber Eats平台上的生鮮雜貨的訂購需求大增，帶動生鮮雜貨類訂單成長三倍。Uber Eats也觀察到疫情延續，以及分流管制對於傳統市場的營運衝擊。因此，自4月份起已經陸續與9家知名傳統市場展開合作，協助超過83家攤販外送，其中高雄天天新黃昏菜市場就有多達28家攤商加入，顯示攤商也趕著藉由外送搶攻宅商機，以因應解封前實體店面人流減少的營運困境。而比較早加入的台北中山、松江、興隆、士東，以及濱江市場於一個半月合作期間單量平均成長達2至3倍。

張祐欣表示，Uber Eats觀察到三項傳統市場外送的消費趨勢：

1.商品多樣性，一次購足備餐食材：平均一筆訂單的項目比一般超市通路數量多一倍，包含2至3種類別的商品，蔬菜和肉類是最熱門組合。

2.更彈性化、客製化採買：有別於一般超市受限於包裝好的商品數量，傳統市場的好處在於購買單品的數量更有彈性，更符合個人化需求；比如，小黃瓜可以只買一條，更符合追求現買現煮的消費型態。另外，商品可以客製化也是消費誘因，常見客製化要求多為肉類的分切方式，切一塊或是兩段，去皮去骨等。消費者可透過 App 彈性選擇數量與客製化商品。

3.平均訂單金額偏高：最高額一筆訂單超過4000元，商品多達76件，取貨單長度可從腰間延伸到地板，類別擴及蔬菜、雞肉、海鮮、乾貨、丸子、雜貨、冷凍水餃。

此外，Uber Eats也觀察到超市通路與傳統市場消費的差異。首先，傳統市場的消費高峰在午前，而超市通路則在午後，全天都有不同族群的消費者在Uber Eats上點購生鮮食材。在熱門商品也不同，超市通路最熱門商品依序為高麗菜、梅花豬火鍋肉片、青花菜、奇異果和玉米筍；而傳統市場以肉類、海鮮最大宗，熱門商品依序為土雞腿、五花肉、牛肋條、蛤蜊、雞腿排，品項和超市通路差異很大。

根據觀察結果，Uber Eats持續以消費者需求作為出發點，結合傳統市場本身的優勢，發展出創新與科技化的外送營運模式：

1.菜籃族購買法：從消費者備餐需求模組化攤商組合、品牌與商品分類陳列，讓Uber Eats消費者更有效率購買當天最新鮮食材，滿足喜歡當天買、當天煮的消費族群。

2.解決攤商數位化痛點：Uber Eats設專人駐點接單，從接單、揀貨、送貨一手包辦，確保訂單正確性，解決小攤商數位化的痛點，縮短每份訂單配送的速度，平均流程時間控制在30分鐘內，提高消費者使用的意願。

3.不靠感覺，以數據輔助攤商成長：傳統市場沒有POS系統，消費者喜好和交貨量全憑老闆們多年累積的智慧。Uber Eats可以成為額外的好幫手，提供線上數據分析，協助攤商了解商品、市場、外送等評分項目，以及訂單分佈、客戶回饋等詳細資訊，讓老闆透過數據能更精準備貨，提升經營效率，創造新商機！