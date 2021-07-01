時力南屯區主任吳佩芸說，希疫情指揮中心重新思考「殘劑施打」政策可行性，或能全國統一方式，避免台中這類狀況相繼發生。（時代力量台中市黨部提供）

台中市政府6月30日晚上政策大轉彎宣布取消殘劑預約。時代力量台中黨部希望中央疫情指揮中心，應該重新思考「殘劑施打」政策的可行性，或能全國統一方式。台中市政府指出，因殘劑數量實在太少，不符市民預約效益，市府決議暫停網站殘劑預約，並提出兩策略進行改善。

時代力量台中黨部執行長簡嘉佑說，台中市府29日推行殘劑網路預約，造成數萬人卡在市府網站，讓大家耗在預約網站一整天。6月30日又發生無疫苗可打的窘況後，市民還在等著7月1日開放下一梯次的預約，市府卻在30日晚上宣布殘劑網路預約取消。

簡嘉佑指出，中央疫情指揮中心先前宣布殘劑施打的措施，就受到許多質疑，而各地縣市政府的做法也都不同，這幾天陸續發生各種殘劑亂象。台中市政府所採用網路預約制的失敗至少能讓各縣市政府了解殘劑有限，「網路預約」不可行。

曾經身為藥師的時力南屯區主任吳佩芸說，市府政策急轉彎，說是要避免市民與防疫人員因極少量殘劑，浪費預約時間與人力。但這些在政策施行前難道沒有考量？台中黨部希望疫情指揮中心，應該重新思考「殘劑施打」政策的可行性，或能全國統一方式，避免台中這類狀況相繼發生。

市府表示，台中市殘劑預約網站統計超過300萬人次瀏覽與點擊，共1萬9935人預約成功，最後施打人數為21人，機率約為千分之一。

新聞局長黃國瑋說，市長盧秀燕秉持三公原則，特建立殘劑預約制度，但因殘劑數量實在太少，加上近日Delta變種病毒入侵台灣，讓整體施打率提升，殘劑剩餘量不符市民預約效益，決議暫停網站殘劑預約，並提出兩策略進行改善，後續也將依中央開放對象依據施打，盼中央加速配發更多疫苗，讓社會提升保護力。