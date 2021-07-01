高雄都市計畫委員會6月30日審議通過內政部所提的楠梓清豐社會住宅都變案。（高市府都發局提供／洪浩軒高雄傳真）

為了照顧弱勢族群，高雄都市計畫委員會6月30日審議通過內政部所提的左營、楠梓兩處社會住宅興建基地都市計畫變更案，面積合計2.62公頃，可為左楠地區增加約1600戶社會住宅，高市府都發局宣示將攜手中央穩健推動8800戶社會住宅興建政策，以照顧市民居住需求。

此次審議通過的社會住宅基地，一處位在「左營福山社會住宅」，以凹子底地區的機關用地做為興建基地，利用閒置公有土地興辦社宅，所以採用增列土地容許使用項目方式進行變更，以供社會住宅及相關附屬設施使用，增進公共利益。

另一處則為「楠梓清豐社會住宅」，以楠梓舊部落地區的台糖公司土地做為興建基地，因基地街廓有整體開發限制且面積過大，基於社會住宅的公益性、急迫性與必要性，並保留未來開發的彈性，所以解除整體開發限制，以促進閒置已久之土地有效利用，活化周邊地區發展。

高市府都發局住宅發展處長翁浩建指出，內政部已完成兩處社會住宅的先期規畫，將交由國家住宅及都市更新中心辦理發包統包工程，左營福山社會住宅與楠梓清豐社會住宅分別興建約200戶及1400戶社會住宅，兩處社會住宅都預計將於2025年完工。

高市府都發局長楊欽富表示，為照顧高雄在地市民、青年家庭、經濟與社會弱勢族群，以及企業員工的居住需求，高市府配合中央廣建社會住宅政策，以大眾運輸導向發展、人口密集區、產業發展區周邊為三大選址策略，在岡山、大寮、前鎮等區興建社會住宅，與中央選定的左營、楠梓、仁武、三民、鳳山等基地分進合擊，共同朝8800戶社會住宅目標邁進。