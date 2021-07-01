知名肝病診所「好心肝」日前被爆給政商界、媒體界高層打特權疫苗，事件並未因好心肝開罰而落幕，民進黨台北市議員簡舒培表示，自己握有可以證明好心肝特權疫苗的證據，柯文哲市府高層事前知情，事後大甩鍋給衛生局基層同仁。

簡舒培今（1日）在臉書發文表示，自己握有證據，可以證明好心肝事件的特權疫苗，柯文哲市府高層事前知情，事後大甩鍋給衛生局基層同仁。簡稱，自己所謂的市府高層指的就是市府11樓的市長跟副市長室，有幾個問題，她希望台北市長柯文哲在今天記者會能回答：

1. 衛生局發給好心肝診所疫苗，市府11樓高層是否事先知情？

2. 11樓的市府高層和好心肝的董事長許金川是否有直接聯繫管道？

3. 11樓的市府高層，是否跳過黃世傑局長，指示衛生局基層同仁發給好心肝疫苗？

而另一台北市議員林穎孟也隨即在臉書發文表示，自己週二已翻閱過好心肝調查報告，時間很短，所有內容無法仔細看完，整份報告需經過市長本人決行蓋章，亦即須經市長同意此份報告內容才得以送出。

林穎孟稱，從自己看過的資料中明確顯示，股長是突然被好心肝窗口加line，但整份報告皆無說明「一開始介接好心肝與股長」的中間人是誰。而股長在6月9號時找了副局長懇談，狀態崩潰痛苦，看起來承受了相當大的壓力。林直言，她曾詢問政風處，政風處表示，那個中介人是某個衛生局專委，此人與好心肝是舊識，但沒有在報告上，她疑問為何不更新？政風處表示會將此內容給廉政委員會。

對於這個衛生局專委的角色和市府高層關係，林穎孟強調，股長或專委等第一線同仁非常辛苦，她認為此事政治責任最後應由柯文哲承擔，但是必須釐清市府高層是否有介入。既然簡舒培已經開第一槍，她認為市長需針對未出現於報告的中間人等真相，一併好好向大眾說明清楚。