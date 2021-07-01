因穩健經濟數據，提振了全球最大經濟體美國復甦的樂觀情緒，致周四(7/1)倫敦(LME)銅價上漲。而金屬銅經常被用作衡量全球經濟狀況的重大指標，各企業在疫情發生後經濟重新開放的情況下，美國6月就業人數增長超於預期，但擔心美國會提早收緊貨幣政策以抑制通膨，令美元走強也限制了金屬價格漲幅。

周四(7/1)截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.27%，報每公噸9,399.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,422美元。(商品行情網)