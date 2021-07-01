因穩健經濟數據，提振了全球最大經濟體美國復甦的樂觀情緒，致周四(7/1)倫敦(LME)銅價上漲。而金屬銅經常被用作衡量全球經濟狀況的重大指標，各企業在疫情發生後經濟重新開放的情況下，美國6月就業人數增長超於預期，但擔心美國會提早收緊貨幣政策以抑制通膨，令美元走強也限制了金屬價格漲幅。
周四(7/1)截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.27%，報每公噸9,399.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,422美元。(商品行情網)
因穩健經濟數據，提振了全球最大經濟體美國復甦的樂觀情緒，致周四(7/1)倫敦(LME)銅價上漲。而金屬銅經常被用作衡量全球經濟狀況的重大指標，各企業在疫情發生後經濟重新開放的情況下，美國6月就業人數增長超於預期，但擔心美國會提早收緊貨幣政策以抑制通膨，令美元走強也限制了金屬價格漲幅。
周四(7/1)截至台北時間11:35，倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅上漲0.27%，報每公噸9,399.5美元，盤中最高一度觸及每公噸9,422美元。(商品行情網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。