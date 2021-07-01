7月的到來也意味著迎接2021年下半年，星座專家唐綺陽分析12星座下半年運勢，辛苦的上半年終於過去，在下半年每個星座將會面臨不同的挑戰，金牛座、巨蟹座、天蠍座下半年將會迎接好運，表現會被看見，努力有所回報，而摩羯座、雙魚座則要小心黑歷史被挖出，建議低調一些，以免引起小人注意。

▍牡羊座

上半年雖有發展，但又必須承受麻煩的人際關係，木星帶來人際的紛紛擾擾，木星可能會帶來小人，但也會帶來力量，這段時間適合低調，從事幕後工作會有出色成績。下半年小人依然存在，但已經可以平常心看待，8月後木星回到11宮，生活開始忙碌，磨練會幫自己加分，曾經很愛面子的你，越來越能接受不同意見，在雜音和市場間找到平衡，想要更受歡迎，就要了解大眾需求。

▍金牛座

上半年有機會功成名就，過去的努力能被看見，事業能更上一層樓，完成人生階段性的夢想。5月木星來到11宮，人紅是非多，開始有各種挑戰降臨，因為事業的晉級，也會鞭策自己做出改變，而給自己很多壓力，8月木星逆回10宮，貴人運佳，也會受到長官信賴，下半年事業運非常旺。

▍雙子座

上半年像無頭蒼蠅一樣忙碌，而且又忙又累，運勢像洗三溫暖一樣跌宕起伏，讓雙子座不得不學會聆聽他人的聲音。下半年的運勢從木星10宮開始，5～7月會有貴人出現，事業運上升，8～12月之間要為未來的事業做架構和經營，建議要跨出舒適圈，才能打響名號。8月以後木星逆回9宮，利於出版、海外等相關發展，也有機會擔任講師來展現口才和知識。

▍巨蟹座

上半年一直在處理錢的問題，職場上企圖心爆發，表現出色，能獲得肯定。木星於5～7月進入9宮，讓巨蟹座嘗到爆炸的好運，帶來前所未有的跨界機會，這段期間會渴望求新求變，雖然巨蟹座生性低調，但光芒藏不住。8月木星逆回8宮，建議精算錢財，建立財務管道、規劃理財方式都非常重要。

▍獅子座

上半年木星在7宮，面臨人際關係問題，不過之前的努力能受到肯定，會有合作機會找上門，建議不要再我行我素，開始學習配合，才不會錯過良機。下半年日金火行走在星盤下半部，要重新整理自我和財務問題，5～7月適合做理財規劃，好朋友的建議值得參考。8～10月水星停留3宮，有學習機會不妨去嘗試，舊雨新知會牽起更多機緣。

▍處女座

上半年告別木土冥5宮，最累的階段已經過去，上半年忙於收拾善後，建立新模式、新秩序。下半年木星在7宮，會放大合作和敵人議題，8月木星退回6宮，將是重整工作節奏的好時機，事業運爆發，可發揮微調的專長，讓進度順利發展。雖然下半年人際關係會帶來痛苦，但也是一個自我成長的過程，一切都操控在自己的手上，把握機會修正錯誤，重生的你會更好。

▍天秤座

上半年木土星在5宮，亮相機會繁多，工作重點在子女問題、產品研發、創造二代產品，5～7月木星來到6宮，使工作量增加，面臨招募員工或換血的過程，8月後木星逆回5宮，更專注在創意、創作方面，令人眼睛一亮，8～10月水星停留命宮，讓天秤座受到討論和注意，建議提前做準備，被注意時就能有亮眼表現。

▍天蠍座

上半年木土星在4宮，會有不小的挑戰，面臨震動地基的恐慌感，這段時間默默付出，讓實力越來越強大，可完備新模式、新領域。5～7月木星來到5宮，帶來能見度，能力和才華能被看見，給天蠍座喘息空間，好好盤整可增強底氣，8月後土星回到4宮，刻苦付出將能有所回報。

▍射手座

上半年木土星同在3宮，人際關係特別有感，守護星動盪，許多事情來得猝不及防，會被這些突發狀況逼得被迫改變。5～7月木星來到4宮，挑戰安全感，可能面臨家人問題，逼迫自己重新思考未來的發展方向，7月底木星逆回3宮，要把握團隊資源，不要單打獨鬥，重新組織一個你能夠安心的團隊。

▍摩羯座

1～5月木土星在2宮，是人生動盪期，尤其財務狀況的好壞，給你的感受非常強烈，在壓力之下開始重視理財。5～7月木星來到3宮，會挑起冒險慾望，帶來新的可能性，不妨可參考朋友或兄弟姊妹的意見。8～10月水星停留10宮，新舊貴人出現，表現可以被看見，一切努力都不會白費，但過去的黑歷史也可能被挖出，有黑歷史的人一定要低調一點。

▍水瓶座

上半年木土星在命宮，成為主角是你的宿命，這段時間會釐清心中的嚮往，立定目標。5～7月木星進入2宮，身體、金錢是重要課題，8月後木星逆回命宮，要相信自己的選擇，並承擔後果。下半年太陽、金星、水星、火星行走在星盤上半部，意味著默默努力將開花結果，工作機會增加，或帶來新的夥伴，這段時間要和合作對象磨合金錢、價值觀，才能讓合作關係幫助你把事業推上高峰。

▍雙魚座

上半年木土星在12宮，過去委屈之處會被看見，或帶來讓人有無力感的事件。5～7月木星來到雙魚座，這段時間不必再隱忍，是時候為自己發聲，8月之後木星逆回12宮，雜音和牽制依舊，但你已經呈現不好惹、有自信的樣子，下半年也是為了下一階段重新復出做準備。8～10月水星停留8宮，與人不睦，可能被翻舊帳，要小心財務狀況或性醜聞，應學會克服過去傷痛，將可成為他人的榜樣。