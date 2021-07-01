中國新聞網1日報導，前瞻2021年下半年國際局勢，中國學者專家研判，新冠疫情蔓延依舊，東奧戰戰兢兢；大國博弈對壘不停，美俄暫和，德國、日本、伊朗、以色列換屆，新瓶舊酒並陳，維穩為先。大國太空爭霸不歇，中美月球、火星競逐嫦娥。

──新冠疫情仍在蔓延：

美國約翰斯．霍普金斯大學最新統計，截至7月1日，全球新冠1億8191萬2043例確診、394萬0071例死亡、30億3503萬0055劑疫苗接種。世界衛生組織表示，全球新冠疫情2月起放緩，不過，傳染性更強的Delta毒株激增，難言樂觀。

抓緊接種疫苗、公衛和社會防疫措施防止傳播更顯緊迫。

──東奧開幕：

還有20多天，推遲1年舉辦的日本東京奧運會即將迎來開幕式。這場奧運會，註定「與眾不同」。北京清華大學國際關係學系教授劉江永表示，在疫情沒有得到有效控制下的東奧會，面臨很多未知數，不僅日本國內、還有海外疫情流入危險。辦好「平安奧運」應是首要任務。

──美俄「破冰」？

2021年6月16日，俄羅斯總統普丁和美國總統拜登在瑞士日內瓦會晤、發表聯合聲明，兩國大使計畫返回崗位。大陸外交學院教授李海東指出，俄美關係「是不會好的」。因為兩國今天僵局，不是基於兩國領導人好惡，而是建立在國家間深層次、不可調和的利益衝突。導致俄美關係複雜化主因是美對俄政策，很難預期俄會對美有任何緩和。

──鐵娘子將隱退

「人們可能不太相信──我當上總理時，世界上還不存在蘋果手機。」執政16年的德國總理梅克爾，將在9月卸任。中國人民大學歐洲問題研究中心執行主任閻瑾指出，梅克爾的接任者，最有可能是基民聯盟黨揆拉謝特，他會繼續推行梅克爾時期穩健的內外政策，以利於德國與歐洲政壇平穩過渡到後梅克爾時期。

──菅義偉穩坐日相

2021年9月菅義偉自民黨總裁任期屆滿，眾議院將於10月任滿，菅義偉此前需選擇最有利時機，解散國會改選保住首相職位。中國社科院日本研究所外交研究室主任呂耀東分析，現況對菅義偉連任有利，首先，自民黨最有影響力的前首相安倍晉三、幹事長二階俊博都支持菅義偉。其次，安倍所屬細田派與二階派有很大影響力，兩大派系支持連任，至少有3、4成把握。最後，只要做出被認可成績，有現任優勢。

──中東新局

伊朗極保守司法總監萊希當選總統，將於8月執政，宿敵以色列執政12年納坦雅胡下台，班奈特就任總理。上海國際問題研究院外交政策研究所研究員、中國中東學會副會長李偉建指出，不管以色列還是伊朗，新政府上台後重點關心的還是國內問題。伊朗希望美國盡快解除制裁，會堅持重返《伊核協議》。以色列新政府不會冒險跟想重返《伊核協議》的拜登政府翻臉。多個阿拉伯國家給萊希賀電，也是和緩區域局勢的善意訊號。

═─星際俱樂部很忙

2021年上半年，火星探測「俱樂部」相當活躍。美國毅力號火星登陸、阿拉伯聯合大公國希望號火星探測器入軌、中國天問一號探測器、祝融號火星車登陸。不久前，中國神舟12號將3名太空人送至中國人的太空站「天和」核心艙，創下里程碑。

下半年，7月美國太空總署隼鷹探測器將攜帶測試導航和登陸技術等儀器，飛向月球，其中將儲存經典名著《2001太空漫遊》作者亞瑟．克拉克等一票據「傳奇人物」DNA和骨灰。馬斯克SpaceX公司同樣在7月，計畫將新一代火箭「星艦」送入地球軌道，期望像商業航班一樣重複利用。

年底前1、2個月，美國太空總署還有兩項備受矚目任務：一是太空發射系統（SLS）預定會將獵戶座太空船送往月球軌道，擬於2024年把太空人送至月球，終極目標則是送人到火星。

另一是新一代「太空之眼」詹姆斯．韋伯望遠鏡，號稱史上最強，決定奔赴太空，耗資88億美元，比哈伯望遠鏡費用高近5倍，研究星系和超大品質黑洞，3年後將成為哈伯任務繼承者之一。