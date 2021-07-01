新冠肺炎疫情衝擊餐飲業，國人減少餐敘，今年中秋甚至有許多親友分隔兩地難以團聚，節慶送禮成為挹注餐飲業績的「疫」外商機。為搶攻節慶禮盒銷售業績，台北文華東方酒店超前部署秋禮市場，今年提前在兩個半月前強力推出中秋月餅禮盒並祭出早鳥優惠。

台北文華東方酒店表示，8月20日前，預購中秋月餅禮盒可享88折。針對企業團購，凡訂購20盒(含)以上至50盒，享9折優惠；51盒至100盒，享85折優惠；101盒以上，享8折優惠。訂購20盒(含)以上，還可享台灣本島免費宅配送貨服務一次。

台北文華東方酒店今年限量打造三款時尚優雅中秋月餅禮盒，手提包的外型融入了蝴蝶蘭與台灣特有蝴蝶的獨特花紋，兼具實用與時尚，以奢華體面包裝切入市場。三款月餅禮盒為包括米其林一星中餐廳雅閣每年皆供不應求的「經典手工奶黃月餅」，由行政西點主廚趙崇曦嚴選寶島在地風味製成的限量「創意巧克力月餅」， 以及還有皮薄餡豐、廣獲喜愛的「廣式月餅」。

此外，文華餅房亦推出文華手工蛋捲、鳳梨酥及禮籃等多樣選擇，滿足賓客多元送禮需求。