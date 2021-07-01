美國聯邦眾議院今天表決通過成立委員會，調查1月6日國會山莊暴亂事件，在聯邦參議院共和黨人阻擋成立911事件式獨立委員會之後，為民主黨掌控的特別委員會開了綠燈。

議員今天大致依照黨派路線投票，只有兩位共和黨人跑票，眾院以222票贊成、190票反對，通過成立調查委員會。

眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）表示，委員會將報告「結果與建議，以避免未來再發生攻擊事件」。

裴洛西等人認為，時任總統川普的支持者攻擊美國民主堡壘國會山莊，是美國黑暗的一天。

民主黨人敦促徹底調查，許多共和黨人卻也提醒，別讓調查過程政治化。

5月間，眾院211名共和黨人有35人贊同民主黨訴求，同意參考911事件後設置的委員會，成立委員會來調查國會暴亂事件，但參院共和黨人以委員會絕對只會是黨派操作、不會為正在進行中的司法部與國會調查帶來更多幫助為由，透過程序投票阻止委員會成立。