行政院會後記者會

三級警戒將持續至7月12日，面對外界相當關注屆時是否可以解封或是微解封，行政院政務委員兼發言人羅秉成今(1日)在行政院會記者會中說，指揮中心尚在看視疫情發展變化評估，目前沒有微解封或解封的規劃。

羅秉成說明，目前還在三級警戒中，剛剛說疫情有獲得些許控制，但Delta變種病毒進入台灣，要小心審慎，部分地方政府規劃決定將夜市做放寬，相關防疫指引務必要做好，人流管制務必要做到。

羅秉成指出，指揮中心尚在看疫情發展變化評估，目前沒有微解封或解封的規劃，但指揮官陳時中先前也說明，這段期間若各部會有需求，可提出專案申請，讓疫情指揮中心來做相關決定。

另外，疾管署副署長莊人祥今表示，目前國內累計14804例確診，死亡總計648例；從5月中旬爆發本土疫情以來，近期病例數、死亡數與致死率已逐漸往下降，目前多為家庭群聚事件。

莊人祥說，近期發現人流有上升趨勢，將加強宣導落實三級警戒注意事項，同時為了7月12日解封，目前啟動民生供需產業健康監測專案，針對市場進行特殊健康監測。

疫苗接種部分，目前全國已施打200.3萬劑疫苗，196.3萬人已接種，人口涵蓋率8.35％，為加速疫苗接種，今起開放至65歲以上長者等8類優先對象接種，並正在研議第9類接種對象。