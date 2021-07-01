桃大專生公部門暑期工讀，市長鄭文燦線上開講。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃大專生公部門暑期工讀，市長鄭文燦線上開講。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃大專生公部門暑期工讀，市長鄭文燦線上開講。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃大專生公部門暑期工讀，市長鄭文燦線上開講。(市府提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園大專生公部門暑期工讀每年都搶破頭，今年受疫情衝擊，一樣吸引1479位學生報名，一般學生中籤率僅21％、略高於往年5％，就服處指出，422名學生將安排至市政府所屬的42個單位，市長鄭文燦1日也特別透過線上直播說明會，鼓勵青年學子，藉著求學期間進入公部門職場體驗。

鄭文燦說，歷年報名參加暑期工讀計畫的學生都相當踴躍，今年度雖受疫情影響，仍有1479位學生報名，初審符合報名資格者1419名，包含特定對象學生153名、一般學生1266名，經公開抽籤抽出特定對象學生153名、一般學生正取269名，一般學生中籤率僅21％。

鄭文燦說，今年暑期工讀期間適逢疫情，市府團隊全力推動防疫、紓困、振興工作，期勉學生把握難得的工讀機會，成為市府最好的工作夥伴，共同見證疫情下不同以往的暑期工讀。

鄭文燦也說，桃園市是最年輕的城市，重視青年就業及職能培力，即使疫情期間，仍積極推動「青年安薪讚 就業大滿貫」三讚方案，「就業讚－青年安薪就業讚方案」鼓勵青年穩定就業，最高可領取2萬1000元就業獎勵金；「學習讚－青年自主學習方案」強化青年就業能力，補助參加國內大專院校推廣教育學分班，最高補助學分費1萬7500元；「證照讚－青年技術士證照獎勵方案」，提升青年專業技能，考取勞動部甲、乙級技術士證照分別補助2萬元及8000元。

鄭文燦強調，桃園市工商發展展現多元活力，每位求職者至少有3個工作機會，鼓勵工讀生能從在學期間，就開始探索、規劃自己的職涯方向，並透過職場體驗接觸不同人事物、拓展視野，對未來職涯發展必有所助益。

就服處指出，桃園市政府今年辦理大專青年學生公部門暑期工讀計畫，共計422名工讀生安排至42個桃園市政府所屬局處、區公所、戶政事務所、地政事務所、圖書館等用人單位，進行為期2個月的暑期工讀，透過求學期間公部門職場體驗，建立青年學子正確就業態度、學習職場人際互動，並培養職場核心競爭力。