今天在大聯盟場上出現比數非常懸殊的比賽，打擊火力旺盛的勇士狂轟20分，最後以20：2的離譜比數打爆大都會，而這場比賽他們也剛好擊出20支安打，可說是本季大聯盟場上最火的一場比賽，他們除了第2、6局未得分，其他局數都有得分進帳。

Ozzie Albies (2 HRs 7 RBIs) leads Braves' 20-2 rout of Mets https://t.co/Fbeknrfazg pic.twitter.com/WFoiKbEKlb — Gwinnett Daily Post (@GDPsports) July 1 2021

比賽首局大都會先展開進攻，重炮阿隆索(Pete Alonso)敲出左外野方向2分炮先聲奪人，而勇士在下半局開始反撲，久未開轟的小阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)敲出本季第22支全壘打拿下1分，歐比斯(Ozzie Albies)再貢獻一壘安打將比數追平到2：2。

沒想到之後大都會就沒再得分了，剩下的時間都遭到勇士打線痛宰，第3局萊利(Austin Riley)敲出一壘安打再送2分回來，勇士以4：2領先。第4局則是勇士今天攻擊大秀，單局灌進7分，罕見的是此局並沒有任何全壘打出現，他們靠著兇猛的安打串聯將分數徹底拉開到11：2。

第5局和第7局歐比斯和安卓薩(Ehire Adrianza)分別敲出2分炮和陽春炮，再拉到14：2，正當對方投手已無力招架時，勇士又在第8局大爆發，一口氣加壓轟下6分，完全不給對手喘息空間，此局英卡提(Ender Inciarte)選到保送上壘，「功夫熊貓」山多沃(Pablo Sandoval)遭觸身球保送，安卓薩適時擊出1分打點，比數17：2。

SECOND BOMB OF THE NIGHT FOR OZZIE ALBIES AND A 20 SPOT FOR THE BRAVES FOR THE SECOND TIME THIS YEAR pic.twitter.com/iBgAdTvYOy — Jared Carrabis (@Jared_Carrabis) July 1 2021

最後歐比斯毫不留情上演煙火秀，一發飛向右外野的3分炮瞬間將比分拉到20大關，歐比斯單場轟出雙響炮，全場6打數5安打灌進7分打點，是全場火力最凶猛打者，另外萊利6打數3安打貢獻3分打點次佳。大都會這邊投手數據相當悽慘，先發的畢德生(David Peterson)投3局失6分，湯瑪士(Thomas Szapucki)3.2局失6分也同樣難堪，最後由畢德生承擔敗投。