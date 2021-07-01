北市60歲王姓獨居婦人，去年底在網路認識一名自稱是伊拉克籍的高級飛行員培訓機師，兩人相談甚歡後，男子展開愛情攻勢，以送禮物被海關查扣等理由，要求王女匯款或是面交，至今短短半年詐騙王婦近2000萬元，直到最近，王婦的積蓄用罄欲向兒女借錢，家人才驚覺 王婦遭到詐騙，立即陪同她至北市中山二派出所報案。

專案小組循線追查並積極佈署，趁歹徒再次要求面交交付款項時，在王婦住家附近逮捕到一名菲律賓籍的取款女車手，及轉交的上游潘姓男子，警方上前盤查潘男時，潘還態度囂張矢口否認，但仍遭警方逮捕依詐欺罪嫌移送北檢偵辦。

警方調查，菲律賓籍女車手是名看護工，她供稱是朋友介紹其打工賺錢機會，以為只是幫忙取款送錢，不知是詐騙集團。她數次依照集團指示，前往王婦住處當面親 點領取現金約1300萬元得手，取錢成功後就直接將現金交給上游潘嫌，由潘嫌購買比特幣將贓款洗錢給詐團。

警方發現，戰地機師假男友，更多次以送禮遭海關查扣 等理由，要王婦匯款共582萬元至其指定帳戶，令王婦最後愛情、錢財兩空，才驚覺被騙。