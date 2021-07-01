台灣從5月中新冠肺炎疫情升溫、進入三級警戒以來，國家運動中心就限制選手、教練休假外出，避免染疫，選手們在嚴格的訓練下，也努力找到方式排解壓力，柔道選手林真豪透露，自己空閒時間喜歡拚拚圖，尤其喜歡有動物眼神的拚圖。

林真豪表示，拚拚圖找尋正確位置的過程，不但可以沈澱心情，為了完成的執著點，也和柔道競賽一樣，所以這是很適合自己的休閒活動，「我特別喜歡動物風格，像是有著強烈眼神的圖案，我最喜歡的一幅拚圖是獅子，因為每一片都是特殊形狀，需要花更多時間找到對的那塊，完成之後這頭獅子的眼神非常銳利，我很喜歡。」

楊勇緯認為，畢竟要參加國際大賽，覺得中心為了保護選手健康限制休假外出也是好的政策，假日的話他就在中心跟隊友打羽球、桌球或滑滑板，不然就是看書、做平常課業的功課，他笑說：「滑板是學弟買的，想說沒事就玩看看，也上網看影片、學特技。至於羽球，當然是不可能跟國手們切磋，實力上的差距我可能為了救球要整場跑，這樣跑完就不用練習了。」

體育署和國訓中心為了幫選手調適心情，規劃「泡泡懇親」供教練、選手申請，兩位柔道好手都沒申請參加，林真豪解釋：「雖然真的很想見媽媽，想知道這段時間她在家的身體狀況、也很想跟她分享參加奧運的喜悅，但也擔心舟車勞頓增加感染新冠肺炎風險，所以沒有申請。」

楊勇緯則說，因為幾乎天天和家人通話互動，也不想家人移動增加染疫風險，同樣沒申請泡泡懇親，「家人透過視訊給我鼓勵就很棒了，他們也會傳對手影片、近況給我看，所以不用一定要面對面懇親。」