台南市長黃偉哲指示教育局以愛心專車方式將愛心筆電立即送交至各校。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

疫情三級警戒以來，各級學校從5月19日起一路停課至暑假，台積電慈善基金會捐贈200台愛心筆電給台南偏鄉弱勢學生，台南市長黃偉哲今日出席受贈儀式，感謝台積電協助弱勢優秀學生在家即可擁有上網學習設備，讓學生停課不停學、學習不停歇。

黃偉哲表示，疫情停課逾1個月以來，台南市迅速完成所有停課不停學的規畫，首創「公播版線上直播教學」，點閱率已超過868萬人次，但有些偏鄉弱勢學童，因數位落差無法擁有電腦，台積電慈善基金會董事長張淑芬看到偏鄉孩子需求，特別捐贈200台愛心筆電，讓他們擁有自己的學習載具，他也指示教育局以愛心專車方式將愛心筆電立即送交至各校學生手上。

今日愛心專車首站送至大內國中舉重隊，這群選手運動表現成績優異又積極向學，期勉他們不受疫情影響努力向學。大內國中選手多數來自弱勢家庭，平日家中照顧困難，由大內國中校長李世昌及教練陳涵彤悉心提供訓練資源，提供每位選手無微不至的生活照料，透過此次台積電慈善基金會捐贈的愛心筆電，也能扎根學生基本學力。

教育局長鄭新輝表示，目前仍處於三級警戒，無法至各校辦理實體捐贈儀式，但市長指示教育局妥善運用分配資源予偏遠弱勢優秀學生，並透過專車方式直接送達學校，教育局也會為孩子提供網路分享器，並另外加碼添購電腦包，讓他們妥適保護設備。

教育局補充，為將200台愛心筆電資源做最好的運用，特別從全市偏遠學校中選擇弱勢家庭努力向學的優秀學生，涵括12個行政區40所學校200名學生。北門區錦湖國小六年級家靖，家中為低收入戶，父親重病無法工作，由政府補助及媽媽農忙採收打零工，生活艱難，但家靖十分貼心，曾幫助癌症患友，將留許久烏黑亮麗的秀髮，捐贈給台南市希望義剪協會。家靖也很高興獲得筆電，強調會更認真讀書，長大後解決家中困境。

龍崎國小高氏姐妹，玉姬、玉庭是新住民子女，兩人自小乖巧求學認真，姐妹倆在閱讀及繪畫方面很有天賦，作品時常獲得學校表揚。高氏媽媽說，身為新住民已與台灣這塊土地融為一體，家中資源不多，只能借用學校筆電，有了台積電的愛心筆電，姐妹會更加專注學習，未來展現數位閱讀與電腦繪圖才能，為自己打造更亮麗的人生。