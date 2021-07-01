棒壘球暌違12年再度重返東京奧運，但下屆2024年巴黎奧運確定又將缺席，世界棒壘球總會（WBSC）會長法卡利（Riccardo Fraccari）喊出，目標從2028年洛杉磯奧運起，每屆奧運都會有棒壘球。

棒壘球在2008年北京奧運後，2012年倫敦、2016年里約奧運都缺席，直到本屆東京奧運，以主辦國自選項目的方式回歸，不過下屆巴黎奧運確定又要缺席，棒壘球要再重返五環賽場最快也要等到2028年洛杉磯奧運。

WBSC在28日舉行線上執委會，會長法卡利也在會中發表戰略計畫，以確保棒壘球從2028年洛杉磯奧運起，永久納入奧運正式項目，執委會也一致通過該計畫。

「棒壘球預計將成為2020年東京奧運最大且最受關注的賽事之一，日本和世界各地的運動迷都在期待。」法卡利說：「我有信心，在東奧期間，棒壘運動將會向世人展現，自從2008年北京奧運之後，至今棒壘運動有何成長、如何更能掌握奧運理想、未來能夠成為奧運的永久項目。」

法卡利表示，WBSC正盡全力讓東奧的棒壘球取得巨大成功，同時WBSC為了這樣運動的未來，會為運動員提供更好的服務，並將目標擺在7年後，讓棒壘球像東京奧運一樣成為最大的體育賽事之一。