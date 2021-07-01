好心肝特權疫苗施打風波未平，北市衛生局長黃世傑為此提出請辭，更請假1個月，北市府今日遭爆市長、副市長室事前就知情，更疑似與好心肝董事長許金川有直接聯繫的管道，事後竟大甩鍋，跳過黃世傑直接透過衛生局專委，指示基層同仁，市府卻對科長、專員、股長開鍘，股長更因蒙受龐大壓力，崩潰痛苦，議員痛批「市長柯文哲應向大眾好好說明！」

北市議員林穎孟表示，好心肝事件的市府高層事前知情，但卻甩鍋給基層股長，且好心肝整份報告隻字未提介接股長與好心肝的中間人為何，政風處僅透露是與好心肝舊識的衛生局專委，呼籲柯文哲應針對報告沒說明清楚的「中間人」，一併好好向市民交代。

林穎孟說明，她已翻閱過好心肝調查報告，時間很短，所有內容看不完，約百頁，仔細看完約需2小時，而整份報告需經過柯市長本人決行蓋章，也須經市長同意此份報告內容，才得以送出。

林穎孟指出，從資料中明確顯示，股長是突然被好心肝窗口加line，但整份報告皆無說明「一開始介接好心肝與股長」的中間人是誰，而股長在6月9日時找了副局長懇談，狀態崩潰痛苦，看起來承受了相當大的壓力。

林穎孟透露，當天她詢問政風處，得知那個中介人是某個衛生局專委，此人與好心肝是舊識，但沒在報告上，她質疑為何不更新，但政風處僅表示會將此內容給廉政委員會。

林穎孟說，她還是認為，股長或專委等第一線同仁非常辛苦，此事政治責任最後應由柯文哲承擔，但是必須釐清市府高層是否有介入，以及這個衛生局專委的角色為何？與市府高層關係為何？呼籲柯文哲需針對未出現於報告的中間人等真相，一併好好向大眾說明清楚。