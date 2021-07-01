胡錦濤溫家寶亮相建黨百年大會 江澤民與朱鎔基未現身 12:392021/07/01 中時 林勁傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中共前總書記胡錦濤出席活動。（央視） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共建黨百周年活動今早（1日）在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平發表講話。前領導人集體亮相，但前總書記江澤民、前總理朱鎔基未有現身。 習近平於早上8時前率領眾黨和國家領導人步出城樓。胡錦濤及溫家寶等前國家領導人出席，但江澤民與朱鎔基未現身。 根據現場畫面，其他出席的前領導人(中共政治局常委)還有李瑞環、賈慶林、張德江、俞正聲、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、張高麗等。 習要求黨員 我將無我 不負人民 國際贈台疫苗 江籲綠勿在大內宣 朱建議與美合作爭取國際疫苗代工 #江澤民 #朱鎔基 #現身 #領導人 #胡錦濤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 央行沒有兩本帳！首度發布監事會紀錄 04:102021/06/18 財經要聞 國民黨未發賀電祝中共建黨百年 江啟臣：沒有慣例 11:252021/07/01 政治 五代領導人的性格與時代風格 04:102021/06/28 時論廣場 中共黨員破9500萬 層層關卡考核 04:102021/07/01 焦點新聞 防美全球結盟反中 習近平視訊普丁 強化中俄同盟關係 04:102021/06/29 財經要聞 超越毛澤東 習近平「官編著作」數量創紀錄 21:452021/06/29 兩岸 花蓮今＋0 下週長輩接種疫苗 縣府籲「一聽、二陪、三送」 16:402021/06/19 生活 花蓮莫德納疫苗7／3開打 明早8點開放長者預約 16:122021/06/29 生活 桃園復興區澤仁里長猝逝 里民不捨 11:302021/06/23 生活 建黨百年在即 大陸收緊港澳管治 04:102021/06/18 產業財經 中俄夥伴關係 百年來美國最大夢魘 04:102021/06/26 時論廣場 兩岸熱門新聞 中共建黨百年對台談話 趙春山：習近平回到原汁原味的九二共識 - 兩岸 江澤民缺席、萬人群聚不戴口罩 中共百年黨慶幾項細節令人玩味 - 兩岸 - 旺報 習近平：解決台灣問題、實現祖國統一 是中國共產黨的歷史任務 - 兩岸 習近平談台灣問題 陸學者：包含4層面思考 - 兩岸 中共建黨百年大會 習近平：中華民族任人宰割、飽受欺淩時代一去不復返 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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