中共建黨百周年活動今早（1日）在北京天安門廣場舉行，中共總書記習近平發表講話。前領導人集體亮相，但前總書記江澤民、前總理朱鎔基未有現身。

習近平於早上8時前率領眾黨和國家領導人步出城樓。胡錦濤及溫家寶等前國家領導人出席，但江澤民與朱鎔基未現身。

根據現場畫面，其他出席的前領導人(中共政治局常委)還有李瑞環、賈慶林、張德江、俞正聲、曾慶紅、吳官正、李長春、賀國強、劉雲山、張高麗等。