全國三級警戒持續，828公投恐添變數。時力黨主席陳椒華今日召開線上記者會表示，立院應立即召開臨時會修法，讓中選會可以因應疫情，延期公投。

陳椒華指出，原預定今年8月28日舉行珍愛藻礁、核四重啟、反萊豬進口、公投綁大選等4項公投案，因疫情問題，目前是否如期舉行，中選會尚待研擬，未做決定。

由於中選會將在明日(2日)審議是否延後公投，陳椒華說，疫情當前，國人關心的皆是防疫問題，對於公投討論大幅減少，完全不符合公投議題須充分討論的設置目的，既然如此，審議委員應考慮讓公投延緩舉行，等到疫情舒緩後，讓民眾重新關注公投議題後，再舉行公投。

陳椒華表示，如今新的Delta變異株肆虐，傳染速度比英國變異株快上60％，台灣也遭入侵，在疫情未明朗的情形下，不宜冒險舉行公投，等到疫情舒緩，全國警戒降到二級以下，再擇期舉行。

陳椒華說，若中選會認為因法規限制，導致公投案無法延期，那麼立院應召開臨時會修法，解決投票日過於僵化的問題。