華榮電線電纜近3個月股價漲幅近131％，遭證交所列為警示股，公布自結5月每股虧損0.55元，今(1)日以跌停28.90元開出，大跌3.2元。華榮表示，華榮5月本業獲利5727萬元，但因5月爆發疫情，台股下跌，致使5月認列轉投資股票損失2.8億餘元，6月台股回升，轉投資股票損失幾乎全數回沖，轉虧為盈。

華榮表示，華榮自結5月合併營收6.11億餘元，年增2.96％；營業利益5727萬元，但因5月台股下跌，華榮認列轉投資股票損失2.8億餘元，稅前淨損2.24億餘元，年減退623.35％；本期淨損2.31億餘元，年跌幅高達846.35％；每股淨損0.55元，年減退885.71％。認列股票投資損失，已於6月幾乎回沖，6月本業及整體都獲利。

華榮指出，英國倫敦金屬交易所(LME)5月銅價最高曾達10728.5美元歷史新高，由於大陸認為銅價太高而進行干預，加上美國聯準會表示未來兩年將升值，美元轉強，造成國際銅價6月中下旬跌破1萬美元，不過LME銅3個月期貨及現貨行情雙雙上漲，只要銅價不暴跌，華榮今年還是會賺錢。