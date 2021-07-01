鏈條大廠桂盟國際（5306）2020年稅後淨利年增50.34%，每股EPS達12.02元的歷史新高，今（1）日股東會通過7.2元的股息配發案、同創新高；同時也通過修改章程，將股利改為季分配。桂盟早盤股價最高拉到238元，目前維持紅盤。

桂盟受惠於自行車新車及補修市場求持續增長以及非自行車業務同步增強下，今年第一季EPS創歷史新高達4元，年增132%；前五月合併營收為30.80億元，年增56.15%。

桂盟受惠歐、美電動輔助自行車（e-bike）熱潮方興未艾，尤其是電動登山車等高價運動休閒車種，全球知名品牌爭相推出多款ebike來對應市場需求，帶動專屬鏈條需求爆量成長，桂盟已超前部署增加10%產能，以因應未來整體自行車市場的增長。

在滿手訂單、產能利用率維持高檔下，法人估，桂盟全年EPS上看15元以上，營收與獲利雙增、續創歷史新高可期。