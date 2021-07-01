雙北市近日啟動夜市「微解封」，引發熱議也讓攤商生計獲得正視。國民黨立委李德維表示，親綠人士與側翼必會緊盯雙北狀況，一有成效馬上收割、稍有變故馬上圍剿，但操作政治鬥爭的同時更重要的是老百姓生計問題，蔡政府紓困政策引發民怨又堅持不普發現金，如今只剩下「油電即日起凍漲」、「PCR篩檢再降價」兩項擴大減免補助，得以搶救民生。

李德維昨日（6月30日）在臉書發文表示，雙北市長勇敢啟動「微解封」，讓全國三級警戒持續之際，基層百姓生計如何維持的問題，終於被正視。他可以想像，此時的民進黨政府、各路側翼粉專、親綠節目名嘴必定緊盯著雙北市，如果「微解封」初見成效，立刻收割；若是稍有變故，馬上圍剿。

李德維指出，要怎麼操作鬥爭是一回事但百姓生計不能不顧；防疫陷入僵局，紓困怨聲載道，不讓百姓自己賺又不願普發現金，那僅剩下擴大減免補助一途，他具體主張「油電即日起凍漲」與「PCR篩檢再降價」。

對此，李德維強調，PCR篩檢再降價，可望再提升民眾接受篩檢的意願與次數，而民眾接受篩檢的意願與次數提高，找出潛在感染者的機會就提升，有助於解決疫情；最好再搭配入境全面普篩，以新加坡為例，旅客登機須持72小時內PCR陰性證明，下機後再次採檢PCR，進防疫飯店隔離3天後再度採檢，若是陰性可返家隔離，若從高風險國家返國則要兩次採陰才可返家。李更諷刺道：「自High的防疫模範生，淪為公認的疫情破落戶，他國填好的答案，照抄總會吧。」