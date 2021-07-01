全國三級警戒延長至7月12日，警察肩負起保護民眾安全與守護民眾健康的任務，防疫工作依舊不能鬆懈及掉以輕心。新北市議員鄭宇恩與新北市小英之友會淡水分會會長吳經真，(1)日上午11時到淡水警分局致贈500套半身隔離防護衣。

新北市議員鄭宇恩與新北市小英之友會淡水分會會長吳經真女士有感於疫情三級警戒以來，員警除了維護治安及交通外，更要協助防疫工作，身處第一線直接面對民眾，增加染疫的風險，為保護執勤員警的安全及健康，特於今(1)日上午11時到淡水警分局致贈500套半身隔離防護衣，藉此為他們加油打氣！

淡水警分局長黃南山表示，在這場與病毒的戰役中，員警扮演的角色極為艱鉅且壓力沉重，感謝鄭議員與新北市小英之友會淡水分會吳會長力挺捐贈防疫裝備，提升第一線執勤員警防疫能量，讓同仁有完善的防護措施，繼續守護社會治安及執行防疫工作。

淡水警分局也呼籲，目前疫情雖漸趨穩定，惟此刻是全民防疫的轉折點而非終點，三級警戒仍舊維持，民眾務必要持續遵守各項防疫措施，減少外出活動，勤洗手、戴口罩並保持社交距離，大家齊心抗疫，共度疫情難關。