大宇資(6111)今天召開股東會，承認2020年財報及通過配發0.4元股票股利、0.2元現金股利，合計配發0.6元股利。此外，也通過處分軟星科技(北京)股權及仙劍奇俠傳智慧財產權(僅限大陸地區)案，授權董事會依相關法令規定決議進行處置。

大宇資先前公告轉讓北京軟星股權及仙劍大陸IP，交易價格合計總價不低於新台幣22億元(約當人民幣5.05億元)，或將仙劍大陸IP採長期獨家授權方式授權予第三方。

大宇資持有北京軟星49％股權，北京軟星目前都是虧損，也沒有新的項目開發。而選擇仙劍是台灣大宇資20多年來沒開發過仙劍產品，IP邁入老化凋零，希望買家投入資金做IP開發，能更活化IP，加上是大陸廠商自己開發的遊戲，可跳脫外版限制。

目前的確有廠商在洽談，公司日前也公告以仙劍奇俠傳智慧財產權(僅限大陸地區）作價，取得子公司MIGHTY LEADER LIMITED股份，似乎也在為出售預作準備。

大宇資預計下半年推出2到3款遊戲，包括《明星志願-璀璨星戀》及昨天繁中版上市的《仙劍奇俠傳九野》。單機部分，《仙劍奇俠傳柒》、《軒轅劍柒》這周取得大陸遊戲版號，第3季將正式推出。