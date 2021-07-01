木材期貨價格在6月崩跌逾40%，創下史上最大單月跌幅，宣告2021年以來的巨大泡沫已經破滅。隨著供應增加、投機炒作降溫，以及住房營造需求放緩，木材價格在今年春天上演令人瞠目結舌的強彈之後已經回歸現實。

木材期貨價格在6月暴跌逾40%，創下1978年有數據以來最慘烈的一個月。今年上半年營建大宗商品價格已經跌逾18%，為2015年以來同期，該類商品價格首度下跌。

木材價格在5月7日站上高峰，收盤時創下每千板呎（per thousand board feet）1,670.50美元的歷史高價，與2020年4月疫情期間的低點相比，大漲了6倍多。

木材價格長達數個月的漲勢急轉直下，主要因為在經濟解封後，美國人又開始去度假，而非將錢花在房屋翻新等建築項目。隨著需求降溫、木材價格急跌，也讓許多擔心通膨居高不下的人鬆了一口氣。

Commonwealth Financial Network資訊長Brad McMillan表示，木材價格急挫顯示推升通膨的原因，也就是供需失衡，並不會永遠持續下去。隨著各行各業的供應商一起動起來，這些短缺的情況將消退，通膨也是。現在正在發生在木材價格上，以後也會發生在其他的投入產品上。

由於工廠停工導致供應減少，以及對新屋和修繕後的房屋需求激增，導致今年早些時候木材價格暴漲 。根據全國房屋建商協會的數據，木材短缺一度使單戶型新成屋平均價格上漲近36,000美元。

目前木材期貨價格料將連跌第六周，今年以來的所有漲幅將全數回吐。周三木材期貨價格下跌6%，約為每千板呎710美元。

Bleakley Advisory Group資訊長Peter Boockvar表示，這是一個泡沫，且價格仍是疫前的兩倍之高。但他認為，僅因為木材價格的泡沫可能已經破裂，並不能代表通膨的威脅不是真的，他提到了CRB產業原材料指數目前仍處於10年高點。該指數追蹤不在期貨交易所交易的原材料，因此更能反映實際的供需情況，而非投機者的炒作結果。