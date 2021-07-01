光磊(2340)今日股東會順利舉行，通過私募案等，總經理黃年宏表示，審慎樂觀看待日亞化參與私募案；隨著疫情緩和，看好需求可望抵銷重複下單的疑慮，對下半年營運看法亦是審慎樂觀的。

針對公司擬引進日亞化資金的私募案，光磊總經理黃年宏表示，與日亞化總社溝通順暢，日亞化也給予正面的回應。光磊強調，私募案可帶來新技術、設備與新訂單等，且均嚴格把關保密措施與風險控管，目前對此私募案看法審慎樂觀。

光磊董事會今年4月通過辦理現增私募案，參與應募金額以20億元為上限，規劃引進日亞化資金，發展次世代半導體技術，日亞化除提供資金外，也將輸出技術、甚至專利及人才等。

光磊總經理黃年宏指出，感測元件下半年需求不錯，公司下半年展望審慎樂觀。並希望獲得大股東日亞化的支持、導入最新設備和技術，擴充感測元件相關產能。

光磊預計今年資本支出約8億元，主要將投入感測元件產能擴建計畫，預計新產能將於明年第一季開始接單，明年第二季新產能開始出貨，明年即可看法新產能對營收的挹注。

光磊總經理黃年宏指出，半導體需求還是很好。主要是因為新產品技術演進、所需要的半導體零件越來越多。感測元件也是一樣，不論是穿戴式裝置或其他感測應用產品，新產品所需的感測元件數量也越來越多。

整體而言，光磊第二季是谷底，第三季訂單能見度明朗，沒有悲觀的理由，對第四季需求看法仍審慎樂觀。針對重複下單問題，因需求暢旺，因此有機會抵銷此疑慮，至於第四季則可進一步觀察市場需求。

光磊今年5月營收降至3.3億元，月減35.21%、年增19.38%，主要是因應三級警戒，員工上班分流導致減產，預估第二季營收將比第一季下滑；不過，光磊表示，整體訂單並沒有減少，只是訂單出貨時點往後遞延，接下來只要產能恢復，出貨情況就會恢復，若是台灣7月可以解封，產能就可逐步追回。

此外，由於原物料材料成本持續上漲，公司不排除下半年會有進一步因應措施。