全球第一大PCB廠-臻鼎-KY(4958)「One ZDT」一站式購足策略持續發酵，在Mini LED、汽車板等新產品出貨開始放量，以及IC載板等營收攀升下，臻鼎-KY董事長沈慶芳表示，下半年營運很好，今年是很好的一年，全年業績將可挑戰歷年新高。

臻鼎-KY今天舉行股東會，沈慶芳在會後接受採訪表示，臻鼎-KY從軟板起家，之後將產品線逐步拓展至硬板、軟硬結合板、HDI、類載板、汽車板及IC載板等，一直朝致力提供客戶一站式購足(One ZDT)多元產品服務目標努力，現有多項產品都已做到全球第一大，連新跨入的IC載板這兩年營收也高度成長，從2019年的14億元成長到2020年的24億元，雖然只有一個廠亦處於滿載，但預期今年IC載板營收可望再翻一倍逼近50億元，獲利貢獻也將明顯攀升，市場當紅的新產品如：Mini LED、顯示器、電池板、汽車板等新產品也陸續進入量產，這些新產品可望成為公司營運成長新動能。

隨著新產品將於下半年開始放量出貨，臻鼎-KY預估，今年新產品佔比可望達15%到20%。

近期市場對電子雜音不少，包括：終端庫存偏高及手機需求疲弱等，不過沈慶芳認為，這些還是要看個別客戶及產品狀況，像高階手機如：蘋果就不太受市場影響，至於電子產業長短料情況及航運受疫情影響運期拉長也是短期因素，零組件缺料及航運等在各國陸續解封後就會恢復正常。

就各項新應用來看，沈慶芳表示，5G帶來的新應用不只有5G手機，還包括AI、IoT等，高頻高速傳輸讓CPU、伺服器及相關零組件需求很好，電動車未來10年可望強勁成長，電動車相關零組件也很好，臻鼎-KY營運可望搭著這些產業成長。

在先豐方面，沈慶芳表示，去年先豐約虧損8億元，目前持續進行調整，除優化汽車板產品，且伺服器只做高階產品，生產部分也積極提升效率與良率，今年上半年虧損已經收歛，預計第4季開始賺錢，公司也在物色土地，希望兩年後能蓋新廠

臻鼎-KY今年前5月合併營收為466.56億元，年成長31.81%，雖然營收表現不錯，但因新產能加入折舊費用增加15億元，導致獲利看起來平平，不過，即使今年全年折舊費用將較去年增加30億元，隨著Mini LED等新產品出貨放量帶動營收及毛利率同步攀升，且印度廠加入生產，臻鼎-KY下半年獲利可望展現強勁成長力道。

根據臻鼎-KY子公司鵬鼎日前公告的財測，鵬鼎今年營收可望年增10%到20%，由於臻鼎-KY產品組合優於鵬鼎，預估全年成長幅度將優於鵬鼎。

沈慶芳表示，下半年營收及獲利均可望優於去年同期，進而推升全年業績再創歷年新高，今年是很好的一年，明年亦可樂觀期待。