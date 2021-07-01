台中7歲男童上柔道課遭重摔腦死，住院苦撐70天仍宣告不治。

台中7歲男童上柔道課遭教練、學長連摔27次致死，新聞登上英國廣播公司（BBC）版面，國外網友看完後罵聲一片，不少網友呼籲對教練加重刑責，也有網友痛斥教練應該判死刑。

The boy's coach who is in his late 60s has been charged with physical assault resulting in serious injury and using a minor to commit a crime according the Taipei Times

The coach surname Ho was earlier this month released on bail.



He deserves DEATH PENALTY. — Red 🍒 (@cherrynipz) June 30 2021

BBC昨（30）日報導台中7歲男童遭柔道教練及學長連摔27次致死新聞，指出男童4月上柔道課時，遭教練、學長連連練習拋摔等動作後顱內出血，後來持續昏迷、需要維持生命治療，在治療70天後，父母決定放棄治療。

60多歲的何姓教練後來被發現沒有柔道教練證，被檢方依重傷害罪嫌起訴，不過因為黃姓男童宣告不治，檢警也可能將何姓教練的罪嫌改為傷害致死罪，如果最終判定有罪，教練可能面臨最輕7年有期徒刑、最重終身監禁的刑責。

BBC也還原當天柔道課事發經過，指出4月21日男童在舅舅陪同下上柔道課，舅舅錄下柔道課的過程，目的是要告訴男童母親，黃姓男童可能不適合柔道課。

影片顯示男童在練習時被學長連摔多下，影片中可以聽到男童的尖叫聲，不過教練仍要求他站起來，並且指示學長繼續摔，接著自己也親自將男童摔在地上。最終男童昏了過去，不過家人指控教練說男童是假裝昏倒。

I couldn't finish the video he literally went on his knees to beg for the coach to stop — Jack Hon (@Jackhon_hk) June 30 2021

關於男童舅舅為何沒有出面制止教練，BBC引述台灣專家指出，台灣尊師重道的觀念由來已久，代表在部份時候，無論何種狀況下都會接受老師的權威。

This was murder! Poor kid. Where was the discipline of the instructor? How the hell does a 7 year old kid fake unconsciousness? — Etta Merlene MapelTugmon (@edcc1cb51c84434) June 30 2021

BBC的這篇新聞在推特上引發討論，外國網友罵聲、哀悼不捨的聲音一片，許多人為黃姓男童的遭遇感到難過，有人留言根本「不敢把影片看完」，有網友質問「7歲孩童怎麼可能會假裝昏迷」，認為沒有證照的何姓教練等於是在教整班孩童怎麼殺人，直言根本是「謀殺」，不少網友呼籲要加重刑罰，也有人氣到認為教練應該直接判「死刑」。