彰化喬友大廈30日晚間發生火警，造成 2男1女房客及1名消防員喪命；其中殉職消防員陳志帆疑似因搜救時間過長、氧氣用盡，躲在旅館浴室內遭濃煙嗆昏窒息，據了解原本與陳搭檔的隊員因受傷暫時撤退，陳因此獨自在9樓搜救，原本曾透過無線電中表示現場濃煙過大、需要協助，不過之後就再無音訊，怎料已發生憾事。

據《ETtoday新聞雲》報導，這場火警起火點在2、3樓，而受困民眾集中在7、8、9樓的防疫旅館；消防局第一大隊長劉錫垣表示，當時派出3組隊伍分別搜救7、8、9樓，兩兩一組共6人，但陳志帆的搭檔因受傷暫時撤退，陳志帆因此落單獨自前往9樓火場，才會發生氧氣耗盡卻無人及時搶救的情況。

陳志帆獨自在9樓搜救，原本曾透過無線電中表示現場濃煙過大、需要協助，不過之後就再無音訊，怎料已發生憾事。（翻攝自臉書）

劉錫垣表示，陳志帆挺進火場後曾用無線電回報說現場濃煙很大、需要協助，但之後就再無訊息；事後火勢控制時，消防隊清點人數才發現陳志帆不在，緊急派員再次搜救，才在旅館房間的浴缸內找到無呼吸心跳的陳男，CPR後仍回天乏術；而至於搜救過救時間過長，是否有派員送入氧氣瓶？劉錫垣表示現場須考量的因素很多，當下送氧氣進去不太容易。

33歲消防員陳志帆當年在義消父親鼓勵下考上消防員，母親今悲傷表示，前2天他上班時才叮嚀要小心，「怎麼知道會這樣」，還說陳志帆是很乖的孩子，家裡不需要他負擔，可每個月他都會固定拿錢回家，「他拿錢回家，我就幫他存起來。」另外父親也感嘆說道，陳志帆很上進，最近才準備升等考試，怎知就先出了意外。