網路直播當道，不少直播主都無所不用其極想要博人眼球，好賺取高額收入，日前一名長相氣質清新的女直播主，在和其他男直播主連線時玩起真心話大冒險，尺度一次比一次大，女直播主玩到盡興處竟然還直接將上衣脫掉，直接用一隻手擋住重點部位，2人隔天立刻遭到報應。

據陸媒《HY八卦大事件》報導，這2名直播主近日在抖音直播連線玩真心話大冒險，約定好輸的一方要接受贏家的提問，最後由女主播主落敗，男直播主也毫不客氣，狂問性事、罩杯等私密問題，2人的勁爆互動讓直播間人氣衝破萬人，他們玩到忘我，男直播主竟然要求對方的大冒險是脫衣。

女直播主當場脫衣。（圖/翻攝自微博）

當時氣氛熱到最高點，女直播主也不假思索脫掉上衣，用手遮住胸前兩點，繼續直播互動，由於違反直播規定，2人隔日遭到警方拘留，然而直播平台並沒有封鎖2人的帳號，他們在交保後繼續直播，挾帶著高人氣竟然更加活躍，女方甚至還發影片告訴粉絲晚上將開播，完全沒受到影響。

2名直播主遭拘留。（圖/翻攝自微博）

事實上，直播主走光的事件層出不窮，前陣子網紅沐瑩瑩到三亞旅遊，也不忘開直播和粉絲互動，然而她游泳完回到房間換下泳衣時，雖然刻意迴避鏡頭，卻沒有注意到鏡子反射，導致換衣服的過程全被粉絲看光，也因為如此她的帳號遭官方封鎖，但她本人似乎不受影響，照常繼續曬出美照。