桃園市1日上午10點開放線上疫苗預約平台，但不到5分鐘多數診所醫院均已額滿，雖桃園為分流及就近方便以雙軌制接種，有里長指出，診所1天僅能打20劑，但電話到中午就破百通，更大罵「雙軌制根本累死基層診所」。

桃園線上疫苗預約平台1日上午10點正式開放，但不少民眾在開放不久後便發現多數診所醫院預約均已額滿，有里長抱怨指出，診所1天僅能打20劑疫苗，但到中午診所電話就已經被打上百通，民眾也一直冒險外出詢問，強調因為疫苗不足，雙軌制根本只是累死基層診所，還排擠原來診所業務。

里長強調，雖政府發布文宣表示「疫苗接種好方便」，但卻和事實有很大的落差，因為疫苗根本預約不到也打不到，並指出，這次接種最大的問題出在「疫苗不足」上，但市府卻仍執意要將疫苗分散到各小診所，導致小診所3天接種僅分配50劑疫苗的窘境，更因大量民眾詢問預約影響原來診所運作。

此外，許多民眾因網路預約不成，甚至冒險外出至衛生所、診所等詢問預約的可能，里長表示，在現場有1位高齡老奶奶因為網路預約不成，頂著大太陽，徒步來到診所詢問預約，預約不成又要走去衛生所詢問，東奔西跑，看了好心疼，里長直呼，難道這是市府希望看到的樣子嗎？

桃園市衛生局表示，確實因為疫情數量較為吃緊，導致許多診所有供不應求的狀況，並指出，後續診所會陸續增配到3天70劑，且如果疫苗持續到貨，市府也會陸續增加小診所的分配以減緩供不應求的狀況。